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وزارة التعليم العالي العراقية تحدد آلية الدوام والامتحانات في الجامعات

وزارة التعليم العالي العراقية تحدد آلية الدوام والامتحانات في الجامعات
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، اليوم الخميس، اطلاق المنحة المجانية للتقديم على المجموعة الطبية في الكليات الأهلية، فيما حددت آلية الدوام والامتحانات في الجامعات.

العالم - العراق

وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تمَّ اطلاق استمارة التقديم على المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية في الكليات والجامعات الاهلية"، مبيناً، أن "القبول سيتم وفق شروط محددة، حيث معدل 95 فما فوق سيقبل في المجموعة الطبية، وطب الاسنان من 93 فما فوق".

وبشأن آلية الدوام والامتحانات في الجامعات، أوضح العيثاوي، أن "المواد الاسياسية سيكون فيها الدوام حضورياً والامتحان كذلك حضورياً، بينما المواد غير الاساسية ستكون دراستها الكترونياً وايضاً الامتحان فيها الكترونياً"، مؤكداً، أن "الامتحانات ليست جميعها حضورياً وهذا يرجع ايضا الى قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية".

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