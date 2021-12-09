"الذئاب المنفردة" تصعد عمليات الثأر المقدس ضد الاحتلال

العالم – ما رأيكم

وعدد الساسة اسباب تنفيذ عمليات فدائية في فلسطين؛ اولا الى سياسة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على القمع والقتل وامتهان كرامة المواطن الفلسطيني والاستيطان والتهويد والتغول الفاشي الذي تمارسه قطعات المستوطنين المتطرفين برعاية الحكومة.

ويؤكد الساسة ان من اهم الاسباب التي تدفع بهذه العمليات هي الروح المعنوية التي يتمتع بها الشباب الفلسطيني بالبناء على ما تحقق في معركة سيف القدس وخاصة شباب القدس الذي يخوضون معركة هوية المدينة والدفاع عن المقدسات.

ويشيرون الى ان هذه العمليات ردا على سياسة العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال في القدس والضفة وحتى في قطاع غزة.

ويضيف الساسة ان السبب الثالث هو السياسة الامريكية الداعمة للسياسة الاسرائيلية والسبب الرابع ان هناك من يطبع مع الاحتلال الاسرائيلي.

كما يؤكد باحثون سياسيون ان تفاجئ كيان الاحتلال بالعمليات الفدائية يدل على ان منظومتهم الامنية مهترئة كاهتراء الايديولوجية الصهيونية العنصرية.

ويشيرون الى اعتراف الاسرائيليين انفسهم ان حالات المقاومة الفردية هي دليل على فشل منظومتهم من تطهير عرقي وفصل عنصري وعقاب جماعي في قمع الجيل الوطني المقاوم.

ويشدد الباحثون السياسيون على ان كل اجراءات القمع التي تنتهجها "اسرائيل" لن تستطيع ان تمنع العمل الوطني الفلسطيني واختراق منظومة الامن الاسرائيلية.

من جهة اخرى، يقول قادة سياسيون ان الشعب الفلسطيني في هذه الاوقات يسطر ملحمة من ملاحم البطولة والفداء والتحدي لهذا العدو الصهيوني.

ويشيرون الى ان مقاومة الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة بدأ يأخذ منحى جديد من خلال العمليات الاستشهادية التي يقودها الشباب الفلسطيني بأدواتهم البسيطة.

ويؤكد القادة السياسيون ان هذه العمليات توصل رسالة للعدو الصهيوني ان محاولات التدجين ومحاولات فرض السيطرة الامنية كلها باءت بالفشل.

ما رأيكم:

ما أهمية العمليات الفدائية التي لا تنقطع في الضفة والقدس واخرها بحي الشيخ جراح؟

هل الدافع له هو سياسية الاستيطان الإحتلالي وعمليات قتل الشباب الفلسطيني؟

لماذا حذرت القيادة الاسرائيلية من اوج عمليات تشجع عليها حماس والجهاد الاسلامي؟

كيف يفسر توصل تل ابيب للحل مع تهديد الضفة بالانتفاضة وغزة بالتصعيد؟