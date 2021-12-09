الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تحطم طائرة ترفيهية خفيفة في منطقة رامسر شمالي ايران ونجاة شخصين كانا على متنها

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تحذر الدول المقاطعة دبلوماسيا للألعاب الأولمبية.."ستدفع الثمن"

الزنجبيل من أفضل المشروبات في الشتاء

الأمم المتحدة تؤكد على محاسبة قتلة خاشقجي

انفجار عبوة ناسفة بسيارة خاصة في ريف القنيطرة

الاطار التنسيقي وتحالف العراق المستقل يدعوان للتعاون للاسراع بتشكيل الحكومة

شاهد.. هل سيؤجل موعد الانتخابات في ليبيا؟