الزنجبيل من أفضل المشروبات في الشتاء

العالم - صحة

وذلك وفقا لما نشره موقع "indianexpress" والفوائد الصحية للزنجبيل الطازج هي:

يساعد على تحسين الهضم.

يساعد في إدارة الوزن.

يبعدك عن البرد والسعال.

يحسن مناعتك.

يساعد في تقليل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.

الطريقة

خذ لترا من الماء ، وأضف نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الجاف واغليها حتى تنخفض إلى 750 مل، ثم يشرب منه طوال اليوم أثناء البرد.

الفوائد المختلفة لاستهلاك الزنجبيل الجاف .

سهل الهضم مقارنة بالزنجبيل الطازج.

يعتبر الأمعاء طبيعيا على عكس الزنجبيل الطازج.

يمكن استخدام الزنجبيل الجاف في جميع المواسم كتوابل أو دواء.