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الزنجبيل من أفضل المشروبات في الشتاء

الزنجبيل من أفضل المشروبات في الشتاء
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

جاء موسم الشتاء ،وحان الوقت لتوخي مزيد من الحذر بشأن صحة المرء لأن السعال والبرد ومشاكل الجهاز الهضمي من بين أمور أخرى شائعة خلال هذا الموسم، إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة وفعالة للحفاظ على صحتك والتغلب على مشاكل الشتاء ، فلا داعي للبحث بعد ، فالزنجبيل من أفضل المشروبات المثالية للأشهر الباردة.

العالم - صحة

وذلك وفقا لما نشره موقع "indianexpress" والفوائد الصحية للزنجبيل الطازج هي:

يساعد على تحسين الهضم.

يساعد في إدارة الوزن.

يبعدك عن البرد والسعال.

يحسن مناعتك.

يساعد في تقليل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.

الطريقة

خذ لترا من الماء ، وأضف نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الجاف واغليها حتى تنخفض إلى 750 مل، ثم يشرب منه طوال اليوم أثناء البرد.

الفوائد المختلفة لاستهلاك الزنجبيل الجاف .

سهل الهضم مقارنة بالزنجبيل الطازج.

يعتبر الأمعاء طبيعيا على عكس الزنجبيل الطازج.

يمكن استخدام الزنجبيل الجاف في جميع المواسم كتوابل أو دواء.

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