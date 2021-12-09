الزنجبيل من أفضل المشروبات في الشتاء

العالم - صحة
وذلك وفقا لما نشره موقع "indianexpress" والفوائد الصحية للزنجبيل الطازج هي:
يساعد على تحسين الهضم.
يساعد في إدارة الوزن.
يبعدك عن البرد والسعال.
يحسن مناعتك.
يساعد في تقليل الانتفاخ والغازات وآلام البطن.
الطريقة
خذ لترا من الماء ، وأضف نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الجاف واغليها حتى تنخفض إلى 750 مل، ثم يشرب منه طوال اليوم أثناء البرد.
الفوائد المختلفة لاستهلاك الزنجبيل الجاف .
سهل الهضم مقارنة بالزنجبيل الطازج.
يعتبر الأمعاء طبيعيا على عكس الزنجبيل الطازج.
يمكن استخدام الزنجبيل الجاف في جميع المواسم كتوابل أو دواء.