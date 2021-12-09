لقاء بين باقري كني ورئيسي الوفدين الصيني والروسي عشية محادثات فيينا

العالم-إيران

وتاتي هذه المشاورات الثلاثية بين رؤساء وفود الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والصين على اعتاب مفاوضات فيينا التي من المقرر ان تنطلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فيينا (الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت غرينتش).

وتستأنَف اليوم مفاوضات إلغاءِ الحظر في فيينا، في وقت اتهَمت طهران الدول الأوروبية وواشنطن بتبادلِ الأدوار في الضغط عليها.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إن تقديم طهران مسوَّدتين خلال مفاوضات فيينا خطوة بنّاءة، وأضاف أن المقترحات الإيرانية تم تدوينُها بشكل منطقي، معربا عن أمله في أنْ يُقدِّم الطرف الآخر ردودا منطقية وواضحة.

هذا وأكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان حسن نية بلاده وجديتَها في التوصل الى اتفاق جيد مع الدول الكبرى.

وفي اتصالٍ هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية الاوروبية جوزيب بوريل، قال عبداللهيان إن طهران لم تلحظْ حتى الآن أي مقترحٍ بنّاء وفاعل من الأطراف الاوروبية، معتبرا ذلك تناقضا مع ادعاءاتِها بمشاركتِها الجدية في المحادثات، وعاملا لتعقيد مسار الاتفاق، وأكد أن طهران لديها تعاون مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

