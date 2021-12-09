الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

انطلاق فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب بمشاركة 300 دار نشر

انطلاق فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب بمشاركة 300 دار نشر
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

افتتح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء الأربعاء الدورة الثانية لمعرض العراق الدولي للكتاب، بمشاركة 300 دار نشر عراقية وعربية وأجنبية على أرض معرض بغداد الدولي، ويستمر المعرض عشرة أيام.

العالم - ثقافة

وتنظم المعرض مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون بالتعاون مع جمعية الناشرين والكتبيين في العراق ويستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري تحت شعار "النخلة والجيران" المأخوذ من عنوان رواية للكاتب العراقي "غائب طعمة فرمان".

وتأتي مصر ولبنان وسوريا والأردن في الصدارة من حيث عدد دور النشر المشاركة تليها الكويت والسعودية والإمارات وتونس والجزائر.

ويستضيف المعرض عددا من الكتاب البارزين منهم اللبنانية هدى بركات والكويتي طالب الرفاعي والمصري يوسف زيدان والعمانية بشرى خلفان والعراقي علي بدر.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة خلال افتتاح المعرض إن "الثقافة في العراق تحدي، ومشكلتنا في العراق قبل أن تكون مشكلة سياسية هي مشكلة ثقافية اقتصادية بامتياز، انعكست على السياسة، فوصلنا إلى هذا الوضع من التحديات والصعوبات".

وأضاف "الحكومة مقصرة، والدولة مقصرة منذ 17 سنة تجاه الثقافة وتجاه الإبداع، وتجاه حماية ورعاية المفكرين والمثقفين.. الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع، ويمثل الكتاب العنصر الرئيسي في أي عملية إصلاح ثقافي في المجتمع".

ووجه حديثه للحاضرين من ناشرين وضيوف قائلا: "أؤكد لكم أننا عازمون على دعم الثقافة، رغم كل التحديات، ورغم الظروف الاقتصادية، ورغم ظروف السنة الماضية التي مرت على حكومتي".

روابط ذات صلة

يثير غضب المثقفين بمصر.. "خطأ فادح" في كتاب مدرسي!

كتاب مُسيء للنبي (ص) يدق ناقوس الخطر في الشمال السوري المحتل

بدء أعمال معرض طهران الدولي للزراعة

الرئيس الايراني يزور معرض أحدث منجزات صناعة الفضاء

بغداد تحتضن معرض "العراق 100" بمشاركة 27 دولة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر: السعودية تعين قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان

أبو الغيط يؤكد لـ نجيب ميقاتي دعم الجامعة العربية للبنان

انطلاق فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب بمشاركة 300 دار نشر

تزايد الدعوات لملك البحرين للإفراج عن المعتقلين السياسيين

الافراج عن 3.5 مليار دولار من الديون المستحقة لايران على احدى الدول

سورية تترأس مجلس وزراء منظمة (أوابك) العام المقبل