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روسيا: 95% من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي

روسيا: 95% من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس هيئة الأركان الروسي، فاليري غيراسيموف، إن الثالوث النووي يضمن ردع العدو المحتمل، وأكد أن أكثر من 95% من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية جاهزة للاستخدام القتالي.

العالم-روسيا

وقال غيراسيموف في تصريح اليوم الخميس، أمام الملحقين العسكريين لدول أجنبية: "تحتفظ القوات النووية الاستراتيجية الأرضية، بأكثر من 95% من منصات الإطلاق في حالة استعداد دائم للاستخدام القتالي".

وأوضح أن قوات الصواريخ الاستراتيجية، تواصل إعادة التسلح بمنظومات "يارس"، ويتم وضع منصات إطلاق صواريخ "أفانغارد" هي الأخرى في حالة جهوزية للاستخدام القتالي.

وقال غيراسيموف إن "غواصة نووية أخرى مزودة بصواريخ باليستية من نوع بولافا، ستدخل قريبا في التشكيل القتالي للقوات النووية الاستراتيجية البحرية".

كذلك صرح بأن "تحديث الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية للقوات النووية الاستراتيجية مستمر، بما يضمن استخدامها لصواريخ حديثة عالية الدقة بعيدة المدى".

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