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مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني: ايران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

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