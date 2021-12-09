إنتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الأمريكي وانسحابها من العراق

العالم - خاص بالعالم

وأعلن مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي؛ في تغريدة على تويتر؛ انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف والتي بدأت العام الماضي، معلنا رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق.

وأكد الأعرجي أن العلاقة مع التحالف ستستمر في مجالات التدريب والاستشارة والتمكين.





بدوره، قال اللواء سعد معن رئيس خلية الاعلام الأمني في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف ان التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال الى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي، بموجب ما تم الاتفاق عليه.

ويقول مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون غربيون إن وصف هذا التحول بالانسحاب مضلل لأن ذلك لا يغير شيئا يذكر من حجم القوات المتمركزة في العراق.

فقد أبقت الولايات المتحدة على قوات قوامها2500 جندي في العراق.

ويقول المسؤولون الغربيون إن أغلب هذه القوات يقوم فقط بمهام التدرب والاستشارات منذ بعض الوقت؛ إضافة إلى ما يقارب الف جندي من قوات التحالف.

وإذ لم يغير هذا الاعلان كثيرا في الوضع على أرض الواقع، الا انه أمر في غاية الاهمية بالنسبة للحكومة العراقية التي تروج له في مقابل مطالب مشددة من فصائل عراقية تطالب بمغادرة كافة القوات الاميركية البلاد؛ والتي صعدت من تهديداتها مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للانسحاب في نهاية الشهر الحالي؛ وتطالب بانسحاب أميركي كامل؛ وهو أمر لم تتم مناقشته على الإطلاق.

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