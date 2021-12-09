شاهد..آخر التطورات في جلسة المحادثات النووية في فيينا

العالم - خاص بالعالم.

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار محمدي، الى أن الطرف الأوروبي كان كساعي بريد، يريد ان يتحدث ويستمر بحسب ما يطلبه الامريكيون من أجل الاستفادة من هذه الاستمرارية لإعطاء إيران أقل الإمتيازات وأخذ كامل التعهدات منها.

واكد محمدي انه بحسب بنود الاتفاق النووي يتوجب رفع كامل الحظر عن إيران، والتحقق من هذا الرفع، وضمان عدم خروج الولايات المتحدة وعدم نقضها للاتفاق، وعلى هذا الأساس تستمر به المفاوضات في الجولات الجديدة منها مع دول 4+1 .

وكان قد أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن كل الأطراف في محادثات فيينا أبدت استعدادها للعمل على تضييق الفجوات وقد عبر الأطراف عن آرائهم في هذه الجولة وأصرّت إيران على أنها جادة بشأن محادثات فيينا ومتمسكة برؤيتها.



وجرت في العاصمة النمساوية جلسة اولى من محادثات إلغاء الحظر عن إيران بين الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية علي باقري كني ومجموعة اربعة زائد واحد،

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