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مأرب نحو التحرير والأزمات تعصف بالتحالف السعودي

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

تطورات جديدة تشهدها جبهات القتال في اليمن، حيث حققت القوات اليمنية انتصارات كبيرة في جبهات مدينة مأرب، بعد اختراقها خطوط الدفاع لدى قوى العدوان وسيطرتها على جبل البلق الشرقي والمناطق المجاورة له، وباتت تشرف بشكل مباشر على المدينة.

العالم- خاص بالعالم

مرتزقة قوى العدوان برروا انهيار قواتهم وهزيمتهم هناك باستخدام القوات اليمنية لمروحيات عسكرية حسب تعبيرهم. هذا بينما قال التحالف السعودي انه شن عشرات الغارات في مأرب لمنع تقدم القوات اليمنية.

الانتصارات في مارب تاتي بعد عمليات واسعة نفذتها القوات اليمنية في العمق السعودي، حيث استهدفت مناطق عسكرية واقتصادية في العديد من المحافظات منها وزارة الدفاع السعودية بالرياض.

واعلنت القوات اليمنية ان هذه العمليات تعتبر ردا قاسيا على تصعيد السعودية واستهدافها لاكثر من مرة العاصمة صنعاء ومناطق اخرى.

الى ذلك، تشهد المناطق المحتلة جنوب اليمن ازمة اقتصادية حادة، حيث تدهورت اوضاع الناس واصبحت المجاعة بسبب سياسات العدوان تهدد الملايين.

فما هي ابعاد العمليات الاخيرة في مارب والعمق السعودي؟

وماذا يمثل جبل البلق بالنسبة لمعركة مارب؟

وما هي ابعاد تدهور الاوضاع الاقتصادية في المناطق المحتلة؟

هذا واكد وكيل وزارة الاعلام اليمنية نصر الدين عامر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المشهد اليمني" ان معركة مأرب تشهد تقدما واسعا للقوات اليمنية بشكل شبه يومي وهي في مرحلتها الاخيرة والمفصلية.

وقال عامر: ان معركة مأرب تشهد احتداماً كبيراً وان القوات اليمنية المشتركة تبذل جهوداً عظيمة لانهاء العدوان وتحقيق السلام للشعب اليمني، معتبراً ان هناك نتائج ايجابية ستكون خلال الايام القادمة تثلج صدور اليمنيين وتنهي معاناتهم.

من جانبه، شدد الاعلامي اليمني محمد القاعدي، على ان انتصارات القوات اليمنية ترتد عكسيا على قوى العدوان التي فشلت كل مشاريعها في اليمن، واثبتت ان السعودية فشلت في عدوانها على اليمن وعليها أن تعترف بوجود يمن قوي.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..

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