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تقرير حقوقي: السلطات البحرينية تستمر بقمع الشعب والمعارضة

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

تقرير سنوي أطلقته جمعية الوفاق البحرينية، يوثق ويرصد الانتهاكات والتجاوزات من قبل النظام تجاه حقوق الانسان في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

التقرير الذي حمل عنوان وباء الانتهاكات اكد على استمرار النظام في قمع الشعب البحريني وحرمانه من ابسط الحقوق.

واشار الى استمرار ممارسات النظام البحريني مؤكدا ان السلطة تواصل مساعيها السياسية حول التغيير الديمغرافي للبلاد، حيث جنست الكثير من الاجانب، بينما تمعن في اضطهاد الشعب واعتقال الآلاف من النساء والرجال منذ سنوات.

كما واصل النظام ‏إسقاط الجنسية عن المئات من المواطنين بالاضافة إلى الإعدامات والتعذيب حتى الموت والإهمال الطبي المتعمد.

واشار التقرير الى ان السجون في البحرين لا تزال تضم الاف سجناء الراي والضمير والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والاعلاميين وعلى رأس هولاء الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والعديد من رفاقه السياسيين والحقوقيين.

كما اضاف التقرير ان شعب البحرين محروم من أبسط حقوقه الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة.

وطالبت الوفاق خلال تدشين تقريرها الحقوقي المجتمع الدولي والحقوقي بالضغط على حكومة البحرين من أجل تطبيق المبادئ الديمقراطية في احترام حقوق الانسان وطلاق سراح المعتقلين والكف عن اذية الشعب وقمعه.

وقالت انها تدعو إلى أن تكون البحرين دولة قانون ومؤسسات، للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن من خلال البدء بإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير وتفعيل مبدأ المشاركة لجميع القوى السياسية في البلاد ومن ضمنها الجمعيات المعارضة الذي حلتها السلطة.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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