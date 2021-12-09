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شاهد: الاحتلال يبني جدار اسمنتي حول قطاع غزة

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

طوله 65 كم وارتفاعه ستة أمتار، إنه جدار عنصري اسرائيلي جديد احتفى كيان الاحتلال بالانتهاء من بنائه حول قطاع غزة.

العالم - مراسلون

الجدار يشمل أجهزة استشعار تحت الأرض، وسياجًا فوق الأرض وحاجزًا بحريًا وأنظمة رادار ونظام سلاح يتم التحكم فيه عن بعد لإحكام السيطرة على سكان القطاع.

وبينما يحتفي الكيان بجداره العنصري يعاني مليوني مواطن في قطاع غزة من فقر شديد وشلل في معظم مرافق الحياة الاقتصادية بالاضافة لتدهور في قطاع الصحة والمياه واستمرار منع الاعمار والتضييق على المواطنين عند المعابر.

٨٥% من سكان القطاع فقراء ومعدلات البطالة تخطت ال ٧٠ % وغزة تغرق في وضع مأساوي، الأمر الذي قد يؤدي لانفجار وشيك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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