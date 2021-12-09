سورية تترأس مجلس وزراء منظمة (أوابك) العام المقبل

العالم - سوريا

واتفق وزراء الطاقة والبترول المجتمعون ومن بينهم وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة على أن تترأس سورية مجلس وزراء منظمة (أوابك) اعتباراً من كانون الثاني 2022 وحتى كانون الثاني 2023.

كما وافق جميع الأعضاء حسب بيان نشرته وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها على الفيسبوك على استضافة دمشق لمؤتمر الطاقة العربي في العام 2024 بعد قطر التي ستستضيفه في العام 2023.

وعقد الاجتماع الـ107 لمجلس وزراء منظمة (أوابك) اليوم لمناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة لتفعيل وتطوير نشاط (أوابك) وتطورات التعاون بين الشركات العربية المنبثقة عنها.