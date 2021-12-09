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بدء جلسة المحادثات النووية في فيينا لمناقشة المقترحات الإيرانية

بدء جلسة المحادثات النووية في فيينا لمناقشة المقترحات الإيرانية
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

بدأت في فندق كوبورغ بفيينا اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الخميس بحضور رؤساء الوفود المفاوضة الموقعة على الاتفاق لمراجعة نصوص المقترحات الايرانية .

العالم-إيران

ويعقد الاجتماع على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين بوزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة 4+1 برئاسة علي باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين وإنريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

وكان باقري كني قد كتب في تغريدة على تويتر قبل بدء الاجتماع، ان إيران تواصل التعاطي الجاد وانها عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح شعبنا.

وقبل بدء الاجتماع التقى باقري برئيسي وفدي الصين وروسيا وممثل الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي ينوب جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم.

ووصل كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني الى العاصمة النمساوية صباح اليوم الخميس على رأس وفد لمواصلة محادثات فيينا الهادفة الى الغاء الحظر الجائر.

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