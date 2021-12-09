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غراسيموف: وجود الأجانب غير الشرعي يعرقل محاربة الإرهاب في سورية

غراسيموف: وجود الأجانب غير الشرعي يعرقل محاربة الإرهاب في سورية
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الأركان الروسي فاليري غراسيموف أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية يقلل من فعالية مكافحة التنظيمات الإرهابية فيها.

العالم - سوريا

ونقل موقع روسيا اليوم عن غراسيموف قوله اليوم في تصريح أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية إن الوجود العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى في سورية يساعد التنظيمات الإرهابية المنتشرة فيها على توسيع نفوذها.

وأوضح غراسيموف أن بلاده تواصل محاربة الإرهاب وتقديم المساعدة في عودة اللاجئين وإعادة البنية التحتية للحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدتها.

وحول منطقة خفض التصعيد في إدلب أشار غراسيموف إلى أنه يجرى العمل مع الجانب التركي لتنفيذ الاتفاقات القائمة ووقف الأعمال العدائية.

وحول الوضع في أوكرانيا قال غراسيموف إن تزويد أوكرانيا بالطائرات والمسيرات والمروحيات سيشجعها على القيام بخطوات استفزازية خطيرة مؤكداً أن السلطات الأوكرانية لا تفي باتفاقات مينسك.

وأشار غراسيموف إلى أن القوات الأوكرانية بدأت استخدام أنظمة صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات في اقليم دونباس والتي زودتها بها الولايات المتحدة كما تستخدم طائرات مسيرة تركية لافتاً إلى أنه سيتم قمع أي استفزازات من قبل سلطات كييف.

وفي سياق آخر أكد غراسيموف أن أكثر من 95 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية النووية في روسيا جاهزة للاستخدام القتالي موضحاً أن قوات الصواريخ الاستراتيجية تواصل إعادة التسلح بمنظومات "يارس" ويتم وضع منصات إطلاق صواريخ "أفانغارد" وهي الأخرى في حالة جهوزية للاستخدام القتالي.

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