مصادر: السعودية تعين قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان

العالم- السعودية

واضافت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "المملكة العربية السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان، هو راجح العتيبي"، مضيفا أن العتيبي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.

تأتي تلك الخطوة غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وكان وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قد أعلن استقالته من منصبه، بعد الأزمة التي اندلعت بسبب تصريحاته السابقة قبل توليه الحقيبة الوزارية بشهرين، حيث اكد فيها أن الحرب في اليمن عبثية، وأن حركة أنصار الله تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات، في إشارة إلى تحالف العدوان السعودي.

وأثارت تصريحات قرداحي غضب عدد من دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية، ما دفعها إلى طرد سفراء لبنان لديها وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.