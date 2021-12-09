الافراج عن 3.5 مليار دولار من الديون المستحقة لايران على احدى الدول

العالم-إيران

وفي تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية اعلن صفري عن الافراج قريبا عن جزء من الديون المستحقة للجمهورية الاسلامية الايرانية على احدى الدول وقال: لقد تم اخيرا الافراج عن 3.5 مليار دولار من هذه المستحقات.

واشار الى العلاقات الجيدة مع العراق وقال بشان الاموال الايرانية في الدول الاخرى: هنالك ارقام اعلى في دول اخرى حيث يتم التفاوض بشانها الان ووصلت الى نتائج جيدة، وخلال الزيارة التي قمت بها الى اوروبا كانت لنا محادثات مع احدى الدول والدولة المقابلة التي عليها ان تقوم بعملية الافراج وبالامكان ان تكون لنا عمليات افراج (عن المستحقات) جيدة في القريب العاجل ولكن لا يمكنني الاعلان عن الرقم.

وكان مساعد الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية قد قام بزيارة الى النمسا في الاسبوع الماضي واجرى محادثات مع عدد من مسؤولي الشؤون الاقتصادية والبنكية وكذلك وزير الخارجية بالوكالة فيها.