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ميخائيل اوليانوف: كانت هناك قواسم مشتركة في مواقف المشاركين بالاجتماع بما في ذلك الحاجة إلى الانتهاء من محادثات فيينا بنجاح وبسرعة

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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مصادر: السعودية تعين قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان

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