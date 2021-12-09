باقري كني: لا مانع من التوصل لاتفاق في فيينا إذا توفرت الأسس اللازمة

العالم-إيران

وأكد باقري أمام الصحفيين حول جودة اللقاء: "في اجتماع اليوم، أعربت مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، عن آرائها بشأن المسار المستقبلي للمحادثات.

وتابع قائلا: "وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد في هذا الاجتماع أنه سبق تحديد مسار المحادثات انطلاقا من مواقفه ووجهات نظره وسيستمر بجدية ولديه إرادة جادة للمفاوضات".

واضاف كبير المفاوضين الإيرانيين: "ان الجانبين لديهما إرادة جادة لمواصلة المحادثات و هذا تظهر أنهما يريدان التقارب من بعضهما البعض".

وانعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قبل بضع دقائق بحضور ممثلين عن مجموعة 1+4 والاتحاد الأوروبي وإيران، وتقرر مواصلة المناقشات بشأن المقترحات الإيرانية على مختلف المستويات.