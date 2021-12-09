اوليانوف: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا كان بناءً

العالم-إيران

وكتب اوليانوف في تغريدة له على حسابه في تويتر تعليقا على اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا اليوم الخميس، "اجتماع اللجنة المشتركة قد انتهى.

كان بشكل عام قصيراً وبناءً، المشاركون لاحظوا وجود قواسم مشتركة هامة في مواقفهم التي تؤكد على ضرورة الخروج وبأسرع وقت بنتيجة ناجحة لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي."

يذكر ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بدأ اليوم الخميس في الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش في العاصمة النمساوية فيينا.

وتشارك في الاجتماع وفود الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول مجموعة "4+1" (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) ومندوب الاتحاد الاوروبي.

وكانت هذه الجولة من المفاوضات قد انطلقت يوم الاثنين من الاسبوع الماضي ومن ثم قدم مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني مقترحات في اطار وثيقتين حول رفع الحظر والقضايا النووية حيث طلبت الاطراف الاخرى التوقف موقتا للتوجه الى عواصمها من اجل التشاور على ان تستانف المفاوضات نهاية الاسبوع الجاري.

وقد اجتمع مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري صباح اليوم الخميس مع رئيسي الوفدين الروسي والصيني لمفاوضات فيينا كما اجرى مشاورات مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

وكان باقري قد زار موسكو الثلاثاء واجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف كما اجرى محادثات هاتفية مع نظيره الصيني امس الاربعاء حول مفاوضات فيينا.