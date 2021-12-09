لابيد يصل القاهرة في زيارة تستغرق عدة ساعات

العالم - الاحتلال

وفي تغريدة على تويتر باللغة العربية، قال لابيد إن تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع القاهرة هي مصلحة حيوية لتل أبيب.

وزعم لابيد، إن "اسرائيل" ستواصل العمل مع مصر لدفع المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي.

ومن المقرر أنْ يلتقي لابيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري لمناقشة جهود التهدئة في قطاع غزة، وإعادة إعماره، وصفقة تبادل الأسرى مع "حماس".

وكان وزير الخارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد قد طالب مساء الاثنين الماضي تركيا بإغلاق مكاتب حركة حماس في اسطنبول قائلا، ان مكاتب حماس في اسطنبول مصيره الإغلاق وعلينا منعهم في أي مكان وتحت أي ظروف.

واضاف لابيد انه واجب على المجتمع الدولي بأسره، وعلى دول العالم أن تتصرف كما فعلت بريطانيا وتحظر حماس، حسب تعبيره.

وزعم الشاباك في وقت سابق عن تنفيذه اعتقالات طالت 50 ناشطا من حماس مدعيا العثور بحوزتهم على أسلحة ومواد لتصنيع العبوات الناسفة.