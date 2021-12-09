اليمن يتأهل للمربع الذهبي بعد سحق البحرين بخماسية

العالم- الیمن

وسجل المنتخب اليمني أربعة أهداف في شوط المباراة الأول، بينما أضاف مع بداية الشوط الثاني الهدف الخامس عن طريق اللاعب عادل عباس.

وشكل لاعبو اليمن خطورة كبيرة على مرمى البحرين منذ بداية اللقاء، حيث حصلوا على عديد الهجمات سجلوا منها الأهداف الخمسة، قبل أن يتراجع مستواهم الهجومي في الشوط الثاني كأجراء تكتيكي فيما يبدو للحفاظ على الفريق من الجهد والإصابة.

وكان المنتخب اليمني فاز الثلاثاء الماضي، على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل مباشرا إلى المربع الثاني بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط للأردن.

واستعرض لاعبو اليمن مهاراتهم الفردية والجماعية في البطولة، بينما برزت أسماء يمنية جديدة ستمثل البلد في المحافل القادمة.

وحسب نظام البطولة سيتأهل أربعة منتخبات للنصف النهائي وهم أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل مركز ثاني.