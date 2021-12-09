لبنان يعلن سعر الصرف الجديد للسحب من الودائع الدولارية

العالم - لبنان

وذكرت "رويترز" أن السعر كان فيما سبق عند 3900 ليرة، مما ينطوي على خفض للقيمة بأكثر من 80% منذ أواخر 2019 عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وفي وقت سابق، أطلقت السلطات الرسمية اللبنانية، منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية، بهدف مساعدة الأسر الفقيرة في لبنان لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.

ويقوم برنامج "البطاقة التمويلية" على إعطاء الأسر الفقيرة مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي للتخفيف من وطأة غلاء الأسعار ورفع الدعم عن كافة القطاعات.

وعلى الرغم من فتح باب التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية إلا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة في ظل غياب تمويل كامل لهذه البرامج، بحسب خبراء اقتصاديين.