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العراق يتسلم 100 داعشي كانوا محتجزين في سوريا

العراق يتسلم 100 داعشي كانوا محتجزين في سوريا
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول عسكري عراقي أن بلاده تسلمت، اليوم، 100 عراقي ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي كانوا محتجزين في سوريا.

العالم - العراق

قال نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبد الأمير الشمري، إن بلاده تسلمتهم من قوات سوريا الديمقراطية عبر منفذ ربيعة الحدودي غرب محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وأضاف في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن السلطات العراقية سلمت الأشخاص الذين تسلمتهم إلى وكالات الاستخبارات للتحقيق معهم.

تتولى قيادة العمليات المشتركة تنظيم مهام القوات الأمنية العراقية وكذلك التنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسيطرة على مساحات واسعة شمالي سوريا، سلمت العراق في شباط/ فبراير الماضي، 100 مقاتل من عناصر التنظيم.

وفي عام 2019، سلمت قوات سوريا الديمقراطية، بغداد نحو 900 عراقي تم أسر أغلبهم أثناء محاولتهم الفرار من معاقل للمسلحين في سوريا، بحسب مصدر قضائي عراقي.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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