اللواء باقري يعزي بحادث مصرع رئيس اركان الجيش الهندي

العالم-إيران

واعرب اللواء باقري عن اسف وحزن القوات المسلحة الايرانية العميق لهذا الحادث وعبّر عن المواساة لذوي الضحايا، معزيا الحكومة والشعب والقوات المسلحة في الهند بالمناسبة.

وقد أدى تحطم طائرة مروحية في الهند الأربعاء إلى مقتل 13 شخصا كانوا على متنها، بينهم رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين راوات وزوجته إلى جانب أربعة من أفراد الطاقم، وفق ما أعلن سلاح الجو في البلاد.

وقال سلاح الجو الهندي في تغريدة "ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف".

وأضاف أن الحادث وقع ظهر الأربعاء تقريبا قرب بلدة كونور وإن من بين القتلى أربعة من أفراد طاقم الطائرة وهي من طراز مي-17في5.