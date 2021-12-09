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العميد سريع: تمكنت دفاعاتنا الجوية من تنفيذ عملية اعتراض لطائرة حربية تابعة لسلاح الجو السعودي في مأرب وأجبرتها على مغادرة الأجواء

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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