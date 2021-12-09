مسؤول ايراني مقرب من مفاوضات فيينا: يجب الغاء كل الحظر دفعة واحدة

العالم-إيران

ونقلت رویترز عن مسؤول ايراني كبير مقرب من مفاوضات فيينا أنه صرح لها، قائلا "ايران ستقف بحزم لاستيفاء مطالبها ."

وأضاف المسؤول الايراني بحسب رويترز، ضمن تأكيدنا بان التوصل الى اتفاق يعتمد على قرار سياسي من الولايات المتحدة نقول بأنه يجب ان يرفع كل الحظر مرة واحدة وبشكل يمكن التحقق منه عمليا.

واختتم ظهر اليوم اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي حضره ممثلو إيران ومجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي في فندق كوبورغ لمناقشة النصوص الإيرانية المقترحة، حيث تقرر في هذا الاجتماع، مواصلة المناقشات حول النصوص المقترحة على مختلف المستويات.

وسيشرح إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي ترأس اجتماع اليوم، سيشرح للصحفيين نتائج المحادثات، وبسبب البرد القارس وتساقط الثلوج بغزارة، سيتحدث هذه المرة للصحفيين داخل خيمة المراسلين وعلى المنصة المخصصة له.

ويأتي الاجتماع في الواقع استمرارا للجولة السابعة من المحادثات لإحياء بنود الاتفاق النووي، والتي بدأت الاثنين الماضي (29 نوفمبر) في فيينا.

في اجتماع اليوم للجنة المشتركة ، ناقش المشاركون كيفية مواصلة المحادثات، وشدد باقري كني، في شرحه لأساسيات مقترحات إيران، على جدية إيران وحسن نيتها في المحادثات.

وتقرر في هذا الاجتماع ، مواصلة المناقشات حول النصوص على مختلف المستويات.

وكان باقري كني قد كتب في تغريدة على تويتر قبل بدء الاجتماع، ان إيران تواصل التعاطي الجاد وانها عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح شعبنا.

وقبل بدء الاجتماع التقى باقري برئيسي وفدي الصين وروسيا وممثل الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي ينوب جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم.