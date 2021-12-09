الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول ايراني مقرب من مفاوضات فيينا: يجب الغاء كل الحظر دفعة واحدة

مسؤول ايراني مقرب من مفاوضات فيينا: يجب الغاء كل الحظر دفعة واحدة
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد احد كبار أعضاء الوفد الايراني المفاوض في فيينا لوكالة رويترز بأن ايران ستقف بحزم لاستيفاء مطالبها ويجب الغاء كل اشكال الحظر دفعة واحدة.

العالم-إيران

ونقلت رویترز عن مسؤول ايراني كبير مقرب من مفاوضات فيينا أنه صرح لها، قائلا "ايران ستقف بحزم لاستيفاء مطالبها ."

وأضاف المسؤول الايراني بحسب رويترز، ضمن تأكيدنا بان التوصل الى اتفاق يعتمد على قرار سياسي من الولايات المتحدة نقول بأنه يجب ان يرفع كل الحظر مرة واحدة وبشكل يمكن التحقق منه عمليا.

واختتم ظهر اليوم اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي حضره ممثلو إيران ومجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي في فندق كوبورغ لمناقشة النصوص الإيرانية المقترحة، حيث تقرر في هذا الاجتماع، مواصلة المناقشات حول النصوص المقترحة على مختلف المستويات.

وسيشرح إنريكي مورا، مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي ترأس اجتماع اليوم، سيشرح للصحفيين نتائج المحادثات، وبسبب البرد القارس وتساقط الثلوج بغزارة، سيتحدث هذه المرة للصحفيين داخل خيمة المراسلين وعلى المنصة المخصصة له.

ويأتي الاجتماع في الواقع استمرارا للجولة السابعة من المحادثات لإحياء بنود الاتفاق النووي، والتي بدأت الاثنين الماضي (29 نوفمبر) في فيينا.

في اجتماع اليوم للجنة المشتركة ، ناقش المشاركون كيفية مواصلة المحادثات، وشدد باقري كني، في شرحه لأساسيات مقترحات إيران، على جدية إيران وحسن نيتها في المحادثات.

وتقرر في هذا الاجتماع ، مواصلة المناقشات حول النصوص على مختلف المستويات.

وكان باقري كني قد كتب في تغريدة على تويتر قبل بدء الاجتماع، ان إيران تواصل التعاطي الجاد وانها عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح شعبنا.

وقبل بدء الاجتماع التقى باقري برئيسي وفدي الصين وروسيا وممثل الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي ينوب جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مباحثات فيينا لالغاء الحظر والضغوط الغربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعز تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي وأدواته

مسؤول ايراني مقرب من مفاوضات فيينا: يجب الغاء كل الحظر دفعة واحدة

العراق يطالب تركيا إيقاف تنفيذ سد الجزرة

كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي بممثلي ثلاث دول أوروبية ومورا في فيينا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2021

نقل الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 115 يوما إلى المستشفى