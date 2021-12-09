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أ ف ب: ماكرون يعتبر أن المقاطعة الدبلوماسية فقط لأولمبياد بكين ستكون "رمزية"

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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