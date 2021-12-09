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الكاظمي: العراق هزم إرهاب داعش دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية

الكاظمي: العراق هزم إرهاب داعش دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

شارك رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في افتتاح قمة القادة من أجل الديمقراطية التي أقيمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

العالم - العراق

و ألقى الكاظمي كلمةً استعرض فيها موقف العراق ونهجه المتمسك بالديمقرطية كوسيلة مثلى لتحقيق الحكم الرشيد.

وشهدت أعمال القمة مناقشة الواقع الديمقراطي على مستوى العالم، وعدد من القضايا الخاصة بهذا الشأن، وسبل تعزيز آليات الحكم الديمقراطي.

وشهدت القمة تبادل الآراء بين القادة المشاركين، واستعراض أهمّ التحديات التي تواجه العالم المتحضر وسبل معالجتها.

وأكد الكاظمي في كلمته أن الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته، لكن الشعب العراقي هزم إرهاب داعش وغيرها عسكرياً وأخلاقياً، دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية.

ودعا زعماء القمة إلى تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك، ويشتمل على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية على وجه الخصوص.

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