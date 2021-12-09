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نقل الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 115 يوما إلى المستشفى

نقل الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 115 يوما إلى المستشفى
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

نقل نادي الأسير، اليوم الخميس، عن المحامي جواد بولس قوله: "إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 115 يومًا،  إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي".

العالم - فلسطين

ويٌشار إلى أن الأسير أبو هواش، مضرب عن الطعام منذ 115 يومًا، احتجاجاً على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقررت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر"، اليوم الخميس، مجددًا إرجاء البت في قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 115 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك حتّى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة.

واعتقل الاحتلال أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وأصدرت بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 شهور، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6 إلى 4 شهور قابلة للتمديد.

جدير ذكره أن الأسير أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

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نقل الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 115 يوما إلى المستشفى