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مسؤول اماراتي : نأمل في نجاح المحادثات النووية في فيينا

مسؤول اماراتي : نأمل في نجاح المحادثات النووية في فيينا
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أمل أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الاماراتي الشيخ خليفة بن زايد، في نجاح المحادثات النووية الجارية في فيينا بين إيران والقوى العالمية، مضيفا ان بلاده لا تؤيد مزيداً من العقوبات على ايران.

العالم- الامارات

وقال لصحيفة "الناشونال" الاماراتية: "نحن نضع أعيننا على عملية خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "نريد أن نرى عملية ناجحة ...ونأمل أن تؤدي هذه العملية أيضًا إلى نوع من الاتفاق على حوار يشمل المزيد من البلدان، وهذا المسار في حد ذاته سيساعد أيضاً في ترسيخ هذه الرؤية التي نحاول (الإمارات العربية المتحدة) تحقيقها لنشر الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وقال قرقاش إن "هناك بالفعل عقوبات كافية"، ورأى أن الدبلوماسية هي الطريق إلى الأمام.

إلى ذلك، لفت المسؤول الإماراتي الكبير إلى أن طهران قادرة على فعل المزيد بشأن القضايا الإقليمية، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن.

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