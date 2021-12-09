مسؤول اماراتي : نأمل في نجاح المحادثات النووية في فيينا

العالم- الامارات

وقال لصحيفة "الناشونال" الاماراتية: "نحن نضع أعيننا على عملية خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "نريد أن نرى عملية ناجحة ...ونأمل أن تؤدي هذه العملية أيضًا إلى نوع من الاتفاق على حوار يشمل المزيد من البلدان، وهذا المسار في حد ذاته سيساعد أيضاً في ترسيخ هذه الرؤية التي نحاول (الإمارات العربية المتحدة) تحقيقها لنشر الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وقال قرقاش إن "هناك بالفعل عقوبات كافية"، ورأى أن الدبلوماسية هي الطريق إلى الأمام.

إلى ذلك، لفت المسؤول الإماراتي الكبير إلى أن طهران قادرة على فعل المزيد بشأن القضايا الإقليمية، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن.