العراق يطالب تركيا إيقاف تنفيذ سد الجزرة

العالم - العراق

وذكر مستشار وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (9 كانون الاول 2021) إن "خطة الوزارة، حددت زراعة 50 بالمئة من المساحة، والتي تهدف الى سد احتياج الصيف المقبل"، مبينا أن "الخزين المائي كاف لسد حاجة مياه الشرب وسقي البساتين".

وأضاف، أن "بعض المحاصيل قد تتأثر بسبب شح المياه، لاسيما زراعة الرز في منطقة الفرات الاوسط، فمن المحتمل أن تتأثر خلال موسم الزراعة الصيفي المقبل".

واوضح، ان "الامطار والثلوج التي سقطت في شمال البلاد خلال الايام الماضية لم تكن بالمستوى المطلوب في تحقيق المورد المائي وسد الاحتياجات الكاملة".

وأعرب عن أمله بتساقط المزيد من الامطار في الايام المقبلة لزيادة المخزون المائي"، لافتا الى "تأمين مياه الشرب والاستخدام البشري، فضلا عن ري البساتين".

من جانب آخر، ذكر ذياب أن "تركيا لم تشرع في بناء سد الجزرة حتى الان"، لافتا الى أن "المخاطبات مستمرة بغية ايقاف تنفيذه".

الموارد المائية الامطار والثلوج التي سقطت في المناطق الشمالية لم تكن بالمستوى المطلوب.