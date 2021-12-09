الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يطالب تركيا إيقاف تنفيذ سد الجزرة

العراق يطالب تركيا إيقاف تنفيذ سد الجزرة
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكدت وزارة المواد المائية العراقية، الخميس، تأثر بعض المحاصيل في الخطة الصيفية المقبلة بشح المياه وخصوصا الرز، مشيرة الى استمرار المخاطبات مع الجانب التركي لإيقاف تنفيذ سد الجزرة.

العالم - العراق

وذكر مستشار وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (9 كانون الاول 2021) إن "خطة الوزارة، حددت زراعة 50 بالمئة من المساحة، والتي تهدف الى سد احتياج الصيف المقبل"، مبينا أن "الخزين المائي كاف لسد حاجة مياه الشرب وسقي البساتين".

وأضاف، أن "بعض المحاصيل قد تتأثر بسبب شح المياه، لاسيما زراعة الرز في منطقة الفرات الاوسط، فمن المحتمل أن تتأثر خلال موسم الزراعة الصيفي المقبل".

واوضح، ان "الامطار والثلوج التي سقطت في شمال البلاد خلال الايام الماضية لم تكن بالمستوى المطلوب في تحقيق المورد المائي وسد الاحتياجات الكاملة".

وأعرب عن أمله بتساقط المزيد من الامطار في الايام المقبلة لزيادة المخزون المائي"، لافتا الى "تأمين مياه الشرب والاستخدام البشري، فضلا عن ري البساتين".

من جانب آخر، ذكر ذياب أن "تركيا لم تشرع في بناء سد الجزرة حتى الان"، لافتا الى أن "المخاطبات مستمرة بغية ايقاف تنفيذه".

الموارد المائية الامطار والثلوج التي سقطت في المناطق الشمالية لم تكن بالمستوى المطلوب.

روابط ذات صلة

ائتلاف المالكي يكشف سبب استمرار تركيا بخرق السيادة العراقية

العراق وتركيا يناقشان مذكرة التفاهم المتعلقة بالحصة المائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعز تواصل النفير العام في مواجهة العدوان السعودي وأدواته

مسؤول ايراني مقرب من مفاوضات فيينا: يجب الغاء كل الحظر دفعة واحدة

العراق يطالب تركيا إيقاف تنفيذ سد الجزرة

كبير المفاوضين الإيرانيين يلتقي بممثلي ثلاث دول أوروبية ومورا في فيينا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-12-2021

نقل الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 115 يوما إلى المستشفى