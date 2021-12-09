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بوتين: ما يحدث في شرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية

بوتين: ما يحدث في شرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية
الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية.

العالم - أوروبا

وقال بوتين خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الرئاسة الروسية، إنه "يجب القول إن رهاب الروس هو أول خطوة نحو الإبادة الجماعية. أما ما يجري في دونباس الآن فنحن نرى ذلك ونعرفه جيدا. وهذا يشبه الإبادة الجماعية كثيرا".

وبشأن إدراج مفاهيم "الإبادة الجماعية" و"الدعوات للإبادة الجماعية" ضمن التشريعات الروسية، قال بوتين إنه "يجب التعامل مع هذا الموضوع بحذر، لعدم تفريغ هذه المفاهيم من معناها".

وأضاف أنها "يجب أن تعكس حقيقة ما يحدث"، داعيا المجلس للتفكير في هذا الموضوع.

يذكر أن الرئيس الروسي وقع في نوفمبر الماضي مرسوما حول الدعم الإنساني لسكان "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، وذلك على خلفية استمرار النزاع المسلح في المنطقة.

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بوتين: ما يحدث في شرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية

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