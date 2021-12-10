العاصمة الأمريكية تسمي شارع السفارة السعودية باسم خاشقجي

العالم - الأميرکيتان

وقال بيان للمجلس حول مشروع القانون يوم الثلاثاء: "من خلال عمله الصحفي، كان جمال خاشقجي من أشد المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان "من خلال إطلاق اسم خاشقجي على الشارع المواجه للسفارة السعودية، تنشئ المنطقة نصبا تذكاريا على شرفه لا يمكن التستر عليه أو قمعه".

ومن المتوقع أن يوقع عمدة واشنطن، موريل باوزر، على مشروع القانون من المجلس، وأن لا يلقى اعتراضًا في الكونغرس الأمريكي، الذي يراجع جميع التشريعات من حكومة العاصمة الأمريكية.

وقُتل خاشقجي، الذي كان من منتقدي النظام الملكي السعودي، في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بعد سفره إلى هناك من الولايات المتحدة لتقديم أوراق للزواج من خطيبته التركية.