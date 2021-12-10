ايران ضمن الدول الخمس الاولى عالميا في مجال الطائرات المسيرة

العالم - ايران

و اشار العميد طيار رودباري الى تاسيس كلية "الطائرات المسيرة" في جامعة "الشهيد ستاري" الجوية معتبرا تصميم وتصنيع وتحليق الطائرات المسيرة من الاهداف والمهمات الرئيسية لهذه الجامعة وقال: ان ايران تعد ضمن الدول الخمس الاولى في العالم في مجال الطائرات من دون طيار.

واضاف: ان الطائرات المسيرة كان لها الكثير من الاستخدامات خلال الحروب الاخيرة التي وقعت في المنطقة واثبتت بصورة ما بانها قادرة على ان تحل بدل الطائرات الماهولة لذا يتوجب علينا المبادرة بكل قوة للعمل في مجال تصميمها وتصنيعها.

واوضح باننا واعتمادا على طاقاتنا الداخلية تمكنا خلال الاعوام الاخيرة من اظهار قدرتنا في مجال الطائرات المسيرة واضاف: انه وبغية الارتقاء بقدرة ومعرفة استخدام الطائرات المسيرة فقد تمت المبادرة لتاسيس كلية تدريب الطائرات المسيرة في جامعة "الشهيد ستاري" لتوفير الكوادر البشرية اللازمة.