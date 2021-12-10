الإحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر وصفي ذيب ربايعة، من بلدة ميثلون قضاء جنين، على معبر الكرامة أثناء عودته من الأردن.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين في أنحاء متفرقة بالقدس المحتلة، منهم أسير محرر.

وقالت زوجة الأسير المحرر ناصر أبو خضير: إن قوات من مخابرات الاحتلال اقتحمت المنزل في شعفاط، وفتشت محتوياته، ثم اعتقلت زوجها أبو خضير.

وأشارت إلى أن القوات اقتادت زوجها إلى غرف “4” للتحقيق معه في مركز “المسكوبية” غربي القدس المحتلة مضيفة أن "قوات الاحتلال أخبرتنا أنهم سوف يحققون معه، ثم يعود للمنزل.. لا نعلم ماذا سيحدث.. نأمل أن يُفرج عنه اليوم".

وتواصل قوات الاحتلال حملة الاعتقالات التي بدأتها منذ ساعات فجر أمس الأربعاء في القدس المحتلة، طالت 14 مقدسيا، منهم 7 إناث "3 فتيات قاصرات".

واعتقلت قوات الاحتلال -فجر اليوم- عدد من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.

ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، في حين بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305).

وتعدّ مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا تواليًا.