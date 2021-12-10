بالفيديو.. مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية وفرنسية

العالم - خاص بالعالم

وعلى وقع هذا التصعيد، أكدت موسكو أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي اعترضت طائرات عسكرية أميركية وفرنسية وواكبتها بعدما حلقت قرب حدودها في أجواء البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية انه لتحديد الأهداف الجوية وتجنب انتهاك حدود روسيا الاتحادية، أقلعت ثلاث مقاتلات من طراز سو-27"، واعترضت وواكبت مقاتلتين فرنسيتين من طراز "ميراج 2000" و"رافال" وطائرة إمداد من طراز "كا سي-135" تابعة لسلاح الجو الفرنسي اضافة الى طائرتي استطلاع أميركيتين. مشيرة الى انكفاء الطائرات الخمس.

وعشية الحادث المذكور، اعترضت روسيا وواكبت ايضا ثلاث طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود ايضا.

التوتر هذا يأتي على ضوء اتهامات اوكرانيا امريكية اوروبية لروسيا بحشد قواتها على الحدود تمهيدا لتنفيذ علمية عسكرية ضد اوكرانيا، الامر الذي استنفر مسؤولين غربيين وقاموا بتوجيه تهديدات لموسكو مرفقة بتطمينات بالدعم قدمها الرئيس الامريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الذي شكر بايدن على ما وصفه بالدعم القوي لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية.

ايضا، اعلن مستشار الرئيس الليتواني أن بايدن وعد دول وسط أوروبا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بقدرات عسكرية إضافية وبإشراكهم في القرارات الخاصة بالمنطقة.

وكان الرئيس الامريكي أمل أن يُعلِن عن اجتماعات على مستوى عال مع روسيا وحلفائه الرئيسيين في الحلف الأطلسي لبحث بواعث قلق موسكو "وإمكانية خفض حدة التوتر على طول الجبهة الشرقية".

وكان بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات خلال الايام القليلة الماضية عبر الفيديو، هدد خلالها بايدن، روسيا بعقوبات غير مسبوقة في حال تحركت عسكريا ضد أوكرانيا.