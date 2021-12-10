وفاة سوريين اثنين نتيجة التعذيب في سجون "قسد"

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من بلدة تل حميس لمراسلة سانا في الحسكة أن المواطن م.د 35 عاماً توفي في أحد سجون جماعة "قسد" نتيجة التعذيب الذي تعرض له خلال فترة خطفه من قبل الجماعة والتي دامت سبعة أشهر.

وفي السياق ذاته توفي مدرس اللغة العربية خ.ع في بلدة القحطانية بعد اختطافه من قبل مجموعة مسلحة من جماعة "قسد" جراء الظروف القاسية والمعاملة السيئة التي تعرض لها.

وتواصل "قسد" تكثيف عمليات المداهمة والاختطاف التي تنفذها في المناطق التي تنشر فيها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على اختطاف عشرات المعلمين بحجة تعليم مناهج وزارة التربية الرسمية في البلاد ناهيك عن سوق الشباب بالقوة للخدمة في صفوفها ومنهم المئات من الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ما يشكل انتهاكاً لحقوق الطفل والنواميس الأخلاقية المرعية التي تكفل حقوق الإنسان.