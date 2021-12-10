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وزير "إسرائيلي": غانتس سيلتقى برئيس السلطة الأسبوع المقبل في رام الله

وزير
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف وزير التعاون الإقليمي في الاحتلال عيساوي فريج، عن لقاء مرتقب بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس.

العالم - فلسطين

ونقلت القناة 12 العبرية، الخميس عن فريج قوله: "أنا وغانتس سنلتقي بالرئيس محمود عباس الأسبوع المقبل في رام الله، لمحاولة تهدئة المنطقة".

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأيام الماضية، توترا نتيجة لانتهاكات قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وسبق وأن التقى غانتس في أعقاب حرب غزة الأخيرة رئيس السلطة في مقر المقاطعة بمدينة رام الله إذ قدم سلسلة من التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز السلطة منها تصاريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948 ومئات المعاملات الرامية للم شمل العائلات.

وكشف وزير حرب الاحتلال في عدة لقاءات وتصريحات عن خطة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية لتعزيز مكانة السلطة ومنع تعاظم قوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة العمليات الفردية ضد الاحتلال الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقد أشارت تقارير عبرية إلى أهمية التنسيق مع السلطة لمنع تفاقمها.

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