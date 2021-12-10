الاتفاقية الإماراتية تضع الأردن في أصعب الاختبارات.. ما الحدث؟

العالم - الإمارت

وكتبت صحيفة "رأي اليوم" انه بعد إفشال جلسة الاربعاء الماضي ومنع وزير المياه محمد النجار من التحدث دخل الوزير الاخير في حالة صمت وتوقفت الحكومة لأسباب غامضة عن الادلاء باي تصريحات بعدما أصبحت تلك الاتفاقية والتي حملت اسم دولة الامارات كغطاء سياسي وتمويل مالي عبئا شديدا على الدولة الاردنية قد يؤدي الى تأزيم المشهد المحلي على اكثر من صعيد وفي اكثر من ملف.

جلسة يوم الاربعاء كانت قد فشلت واخفقت في الانعقاد بعد مبادرة للنائب صالح العرموطي رفض فيها البقاء تحت القبة والجلوس مع وزراء مطبعين في نفس الاجتماع ثم غادر العرموطي الجلسة لكي ترصد المفاجأة الموازية الكبيرة حيث غادر عدد كبير من النواب بمعية العرموطي الاجتماع واخفق النصاب ما اضطر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الى اعلان وقف الجلسة ثم اعلان تحديد موعد اضافي لها.

العرموطي قال لرأي اليوم بان موقف مجلس النواب وقبله الشعب الاردني واضح تماما ولا يقبل الغموض والالتباس عندما يعلق الامر بالعدو وبمصالح الوطن الاردني العليا وبالتطبيع ايضا مقترحا على السلطات والحكومة احترام موقف الشعب الاردني ودون مبالغات او تفريط.

حسب العرموطي وبعض النواب لا يمكن التكهن بشكل وخارطة الجلسة المؤجلة لكن المواقف اكثر من واضحة.

في الاثناء يصبح إنعقاد الجلسة المقبلة أمر مثير للجدل بحد ذاته ويدفع باتجاه انطباع يشير بوضوح الى صعوبة تمرير الاتفاقية الاماراتية خصوصا وان الاغلبية البرلمانية في الاتجاه المعاكس لها كما ان رئيس مجلس النواب الدغمي ظهر خارج السيطرة والتحكم عندما يتعلق الامر برغبة النواب في غالبيتهم ليس فقط لإعلان واتخاذ موقف ولكن لعدم التراجع عن هذا الموقف.

الحكومة برلمانيا قلقة من انعقاد الجلسة.

وقلقة ايضا من عدم انعقادها بسبب عناصر التفخيخ الاعلامي.

والشعور السياسي العام في الاردن بان حجم الصداع الذي جلبته الاتفاقية الاماراتية بما في ذلك دفعها لمؤشرات الحراك الشعبي اكبر بكثير من اي مكاسب سياسية يمكن ان تنتج عن التحالف مع الامارات او تمتين هذا التحالف خلافا لتداعيات التقارب مجددا مع الكيان الاسرائيلي.