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رئيسي يزور لرستان ضمن جولاته في محافظات البلاد+فيديو

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة الى مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان غربي ايران، في اطار سلسلة جولاته التفقدية بمحافظات ومدن وقرى البلاد.

العالم - ايران

وفي مطار خرم آباد هنأ السيد رئيسي بولادة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، مشير بالتضحيات التي قدمتها المحافظة وخاصة خلال الحرب التي فرضها نظام صدام ضد الجمهورية لااسلامية، وكذلك بتضحيات وضحايا الكادر الطبي للمحافظة خلال جائحة كورونا.

ولفت الى أن ظروف جائحة كورونا تحول دون اقامة اجتماعات جماهيرية في المحافظة على الرغم من الرغبة تحدوه الى لقاء الأهالي في المحافظة، لكنه أكد انه سيتابع شؤون المحافظة عبر الاجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين والأجهزة والدوائر المسؤولة فيها، ومع ممثلين عن الشرائح الاجتماعية فيها.

كما اشار السيد رئيسي الى أنه سيتفقد المصانع المتوقفة أو شبه المتوقفة عن العمل في المحافظة ويسعى الى حل مشاكلها، لتعود للعمل بكل طاقتها، معتبرا أن امكانيات المحافظة ومواردها والبطالة التي تشهدها المحافظة على الرغم من كفاءات أبنائها، تستوجب استمرار هذه المصانع والمعامل في العمل وليس التوقف.

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