شاهد..مؤتمر شعري تخليداً لذكرى الشهيد قاسم سليماني

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أختتم المؤتمر الشعري في رثاء الشهيد الحاج قاسم سليماني والذي شارك فيه كوكبة من الشعراء الذين ألقوا أشعارهم تخليدا لذكرى هذا القائد الكبير.



وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي: "كان الحاج قاسم على دراية بكل المجالات وعادة ما يستخدم القصائد في خطاباته، الفيديوهات المسجلة له جميعها تشير إلى اهتمامه بموضع الفن والثقافة وفي نفس الوقت كان العدو الأكبر للظالمين وأرحم الناس للمظلومين".

وأكد وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي: "الشهيد سليماني رمز ينجذب إليه كل أحرار العالم. الشهيد في عصرنا غيّر حدود الحرية ، أقواله وأفعاله وجهاده واستشهاده يمكن أن تقدم في شكل مدرسة خاصة و هو مدرسة سليماني".



من قلب العاصمة الايرانية طهران التي لها باع طويل في مناهضة الاستبداد والاستكبار، تنتشر أدب المقاومة بألوان شعرية مختلفة و بيان جمالي بليغ لنشر ادب المقاومة لاسناد فعل المقاومة و تخليد الشهيد سليماني كنموذج للأجيال القادمة.



وقال امين الموتمر الشعري مرتضى أميري اسنفدقه: "سيبقى الشهيد حاج قاسم سليماني منارة تضيء درب الاجيال من جهة وتسلط الضوء على جرائم الاميركيين من جهة اخرى، من خلال هذا الموتمر الشعري نحاول أن ننقل جزء من تضحياته بابيات شعرية تليق بالابطال".



اكد المشاركون أن الشهيد سليماني ليس اسما وعنوانا فحسب بل هو نهج وثقافة تاريخ و رمز من رموز الثورة الاسلامية وهو اسطورة لا شيء يستطيع وصفها.

الشهيد سليماني ليس قائدًا عسكريًا فحسب بل هو نموذجًا انساني للدفاع عن المظلومين، ونصرة المستضعفين.

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