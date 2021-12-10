بالفيديو...تفاعل نشطاء التواصل مع قصيدة الأسير كممجي

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الأسير كممجي أحد أبطال عملية "نفق الحرية" الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وأعاد الاحتلال اعتقاله مع رفيقه مناضل انفيعات بعد محاصرتهم في منزل بمدينة جنين.

وشهدت هذه القصيدة تفاعل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت منال العليان: "الحُـرّ يأبى أن يكون مقيداً والصقر يأنف ذلة الخرفان". شموخ وعنفوان الأسير الفلسطيني أيهم_كممجي ربي يحفطه،، عندما أنشّــد قصيدة خلال جلسة محاكمته من قبل الاحتلال الإسرائيلي إهداء لأبناء شعبه قصيدة كتبها داخل زنزانته".

وغرد عبد المنعم بن راشد السعيدي: "عندما يزأر الأسد "الحر يأبى أن يكون مقيدا" الأسير أيهم كممجي فك الله أسره وأسر رفاقه سجون الاحتلال الصهيوني الغاشم".

وعلقت: "قبة الحرّ يأبى أن يكون مقيّداً .. الأسير أيهم وإخوانه الأسرى في سجون الاحتلال عذرا لكم أنتم الأحرار ترهبون السجّان ونحن قيّدتنا الدنيا حتى أصابنا العجز والهوان فرّج الله عنكم واستعملنا لنصرة دينه".

وغردت آلاء: "الحر أيهم كممجي أحد أبطال نفق_الحرية ينشد شعرًا في جلسة محاكمته اليوم، يراهنون على غزة ولم نعهد عليها خذلانَ من استنصرها قط، سينبلج فجر حريتكم بسيف آساد غزة قريبا بإذن الله".

وكتبت: "امينة خالد أسرى فلسطين يضعون تعريف آخر للحرية وهو بأن الأحرار يظلون أحرار حتى وهم مقيدين بالأصفاد ، أنقذوا_الأسرى، الكيان الصهيوني عار على البشرية".