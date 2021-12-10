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نيجيريا..مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح استهدف مسجدا

نيجيريا..مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح استهدف مسجدا
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

قتل 9 أشخاص، أمس الخميس، جراء هجوم مسلح استهدف مسجدا في ولاية نيجر، شمال وسط نيجيريا.

العالم - افريقيا

وقال مفوض شرطة الولاية، بالا الاثنين كورياس، في بيان إن مسلحين على دراجات نارية فتحوا النار على أشخاص تجمعوا في مسجد لأداء الصلاة بقرية باري في منطقة ماشغو التابعة للنيجر.

وأوضح المفوض أن الهجوم أسفر عن مقتل 9 أشخاص، فضل عن عدد كبير من الإصابات.
ولفت كورياس أنه تم الدفع بعدد كبير من قوات الأمن للمنطقة، وفتح تحقيقات حول الحادث للكشف عن ملابساته.
جدير بالذكر أن 18 شخصا كانوا قد قتلوا جراء هجوم مماثل استهدف في 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي مسجدا في منطقة “مازا-كوكا” التابعة للولاية نفسها.
تجدر الإشارة أن السلطات النيجيرية سبق وأن حظرت ركوب الدراجات النارية بعدد من الولايات؛ بسبب استخدامها في شن هجمات مسلحة.

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