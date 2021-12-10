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رئيس الشاباك يدعو لدعم السلطة خشية انهيارها

رئيس الشاباك يدعو لدعم السلطة خشية انهيارها
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع "واللا" الصهيوني بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، حذر من انهيار السلطة الفلسطينية جراء أزمتي النقد والسيطرة.

العالم - فلسطين

حسب الموقع، وردت حديث بار خلال عرض التقدير الاستخباراتي السنوي أمام المجلس السياسي والأمني المصغّر "الكابينيت"، يوم الأحد الماضي.

وحسبما نقل الموقع عن وزيرين شاركا في جلسة "الكابينيت" أن بار أضاف أن على "إسرائيل"العمل على تقوية السلطة".

وقال وزير شارك في الجلسة للموقع إنّ بار أوضح أن "تقوية السلطة الفلسطينية مهمّة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية ولإضعاف ’حماس’".

ومن المقرّر أن يلتقي وزير حرب الإحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، الأسبوع المقبل، بمحمود عباس، في ثاني اجتماع من نوعه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل ستّة أشهر.

وفي آب/أغسطس الماضي، إنه اتفق مع محمود عباس على سلسلة من الإجراءات بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني ​​بينها وبين الاحتلال.

وأضاف غانتس اتفق مع الرئيس عباس على تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية دون صفة أو مكانة قانونية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقًا، عبر اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة، بدءا من حزيران/ يونيو 2022.

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