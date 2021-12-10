ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تناول لحم البقر يوميا؟

العالم - صحة

وأعلنت الدكتورة إيرينا ريل، خبيرة التغذية الروسية، أن لحم البقر يساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون المفيد لمرضى السكري.

وكشفت الخبيرة ما الذي يحدث في جسم الإنسان في حالة تناول لحم البقر بانتظام.

وتقول، "لحم البقر وخاصة لحم العجل، يحتوي على نسبة عالية من الحديد، لذلك هو ضروري لمن يعاني من نقص الهيموغلوبين وفقر الدم. ويحتوي لحم البقر أيضا على بروتينات نوعية وأحماض أمينية، ضرورية لإنتاج الكولاجين، الضروري للجلد والمفاصل والأوعية والشعر".

وتضيف، "يساعد لحم البقر على إنتاج هرمون التستوستيرون، الضروري والمهم لصحة الرجال وحيويتهم. وأن البروتين النوعي في لحم البقر، يساعد على نمو الكتلة العضلية. كما أن احتواءه على نسبة عالية من البروتين وقلة الدهون فيه وعدم وجود الكربوهيدرات، يفيد أولئك الذين يرغبون في تخفيض وزنهم".

وتستطرد الخبيرة، "لحم البقر مفيد في النظام الغذائي لمرضى السكري. لأنه مصدر لفيتامينات مجموعة B (الضرورية لعمل الجهاز العصبي والمناعة). كما يحتوي على مادة التورين والزنك التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.