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اعتداء على موكب استقبال أسير فلسطيني بعد 19 عاما من حبسه

اعتداء على موكب استقبال أسير فلسطيني بعد 19 عاما من حبسه
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، عن الأسير الفلسطيني مصطفى خدرج من مدينة قلقيلية، بعد قضاء 19 عاما في سجون الاحتلال.

العالم - فلسطين

يذكر، أنه كان من المفترض أن يتنسم الأسير خدرج الحرية في مارس الماضي، لكن الاحتلال أضاف تسعة أشهر لحكمه وأفرج عنه أمس.

ونقلت شبكة قدس الاخبارية عن مصادر محلية فلسطينية إن الأجهزة الأمنية هاجمت موكب استقبال الأسير خدرج، وصادرت رايات تتبع لحركة حماس، وقد شنت حملة استدعاءات في الأيام الماضية بحق نشطاء ومناصرين للأسرى في قلقيلية على خلفية التحضير لاستقباله.

واعتقل خدرج في 2003 وتعرض لعدة محاولات اغتيال، وقد أصيب بـ 15 رصاصة في إحداها، واتهمته محكمة الاحتلال العسكرية بالتخطيط لاغتيال رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك.

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اعتداء على موكب استقبال أسير فلسطيني بعد 19 عاما من حبسه