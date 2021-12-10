الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١
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كبير المفاوضين الايرانيين:الخلافات بشأن الحظر مرهونة بالإرادة الجادة والاستعداد للطرف الآخر لإلغاء الحظر وآنذلك بامكاننا اتخاذ خطوات بهذا الصدد

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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