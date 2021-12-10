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شاهد..مصرع 53 على الاقل اثر انقلاب شاحنة في المكسيك

شاهد..مصرع 53 على الاقل اثر انقلاب شاحنة في المكسيك
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال مكتب المدعي العام المحلي في ولاية تشياباس المكسيكية، إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم بعد اصطدام شاحنة كانوا يختبئون فيها بجدار وانقلابها في المكسيك، يوم الخميس، ارتفع إلى 53 مهاجرا.

العالم-الاميركيتان

وقال المكتب في بيان: "لقي 53 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة"، بحسب وكالة "فرنس برس".

ولم يحدد مكتب المدعي العام جنسيات المتوفين، لكن السلطات الإقليمية قالت في السابق إن الغالبية من الغواتيماليين.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 49 شخصا، معظمهم مهاجرون من أمريكا الوسطى، لقوا حتفهم في حادث تعرضت له مقطورة في ولاية تشياباس المكسيكية الجنوبية في واحد من أسوأ حوادث الطرق التي شهدها البلد في السنوات القليلة الماضية.

وقال لويس مانويل جارسيا رئيس وكالة الحماية المدنية في تشياباس إن الحادث وقع عندما انقلبت مقطورة ضخمة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا جوتيريز.

وأظهرت صور لـ"رويترز" مقطورة بيضاء مقلوبة على أحد جانبيها على طريق سريع، فيما كان بعض الناس مستلقين على الأرض للحصول على رعاية طبية. وتظهر الصور أيضا صفوفا هي فيما يبدو لجثث ضحايا الحادث ملفوفة في أقمشة بيضاء.

وأضاف جارسيا الذي كان يتحدث في مقابلة مع تلفزيون ميلينيو المحلي أن الوفيات تشمل رجالا ونساء وأطفالا.

وقال إن 58 شخصا أصيبوا في الحادث ونقلوا إلى مستشفى في المنطقة. وبعض المصابين في حالة حرجة.

ويمر مهاجرون يفرون من الفقر والعنف في أمريكا الوسطى عادة عبر المكسيك للوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة ويُحشرون أحيانا في شاحنات كبيرة يديرها مهربون في ظروف بالغة الخطورة.

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